ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»

يشارك الفنان ياسر عزت فى الموسم الدرامى الرمضانى الحالى بعملين مميزين، الأول بعنوان «إش إش» إلى جانب الفنانة مى عمر، والفنان ماجد المصرى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، أما العمل الثاني، فهو ظهور كضيف شرف فى الجزء الثاني من مسلسل «أشغال شقة جدا»، بمشاركة الفنان هشام ماجد، والفنانة أسماء جلال، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، أتمنى أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.

وقال عزت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: أجسد فى مسلسل «إش إش» شخصية «إسماعيل»، الذى يرافق الفنان ماجد المصرى باستمرار فى إطار يجمع بين التشويق والمتعة، وأتمنى أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور.

أما فى الجزء الثانى من مسلسل «أشغال شقة جدا»، فأقدم دورا تتشابك أحداثه مع الفنان هشام ماجد، بطل العمل، والفنان مصطفى غريب، حيث تدور القصة فى سياق درامى مليء بالكوميديا والمرح يمتد على مدار حلقتين، وأتمنى أن تحقق الشخصية تفاعلا إيجابيا مع المشاهدين.

في مسلسل «إش إش» ترث (إش إش) جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة "آل الجريتلي"، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانين: ماجد المصري، هالة صدقي، إنتصار، مي عمر، ادورد، دينا، إيهاب فهمي، ياسر عزت، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، وآخرون، العمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وفي الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جدا"، يصبح (حمدي) و(ياسمين) والدين لأربعة أطفال، لكن تشهد حياتهما عدم الاستقرار مجددًا عندما يواجه (حمدي) العديد من المشاكل في حياته المهنية، وتقرر (ياسمين) العودة إلى العمل، بينما تستمر معاناتهما في إيجاد مدبرة منزل مناسبة.

ويشارك في العمل، هشام ماجد، أسماء جلال، محمد محمود، شيرين، مصطفى غريب، وآخرون، والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.