جامعة دمنهور تكرم الأمهات المثاليات ونائبات مجلس النواب| صور

نظمت جامعة دمنهور، احتفالية لتكريم الأضمهات المثالية و نائبات مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

عقدت الاحتفالية بإشراف الدكتورة سماح الصاوي، القائم بأعمال عميد كلية الآداب، الدكتورة عبير قاسم ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب، بحضور عمداء ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلات المجتمع البحراوي من السيدات نائبات مجلس النواب " أمل زكريا، الدكتورة نيفين الكاتب، الدكتورة هبة مكرم، نجوى خلف"، و الصحفية فايزة الجنبيهي، بمؤسسة الأخبار، والأمهات المثاليات المكرمات من مختلف قطاعات الجامعة و ذويهن، ولفيف من أعضاء لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بكليات الجامعة.

تكريم الأمهات المثاليات بجامعة دمنهور

استهلت "الصاوي" الاحتفالية بالترحيب بالحضور وضيوف الجامعة الكرام، معربة عن بالغ سعادتها بانعقاد احتفالية عيد الأم تكريما للأمهات لعطائهم وتفانيهم تجاه أسرهن ومجتمعهن، وذلك في رحاب كلية الآداب لما للكلية من دور عظيم في تعزيز القيم الإنسانية.

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم أن تنظيم الاحتفالية يأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على تكريم المرأة تقديرا لمسيرة العطاء والجهود العظيمة في تربية الأجيال الجديدة، ومن خلال المسؤولية المجتمعية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحرصه الدائم على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والاحتفال بالأعياد والمناسبات المجتمعية المصرية والعالمية، كما يعكس تقدير المجتمع الأكاديمي للدور الحيوي الذي تلعبه الأمهات العاملات في الجامعة، وكذلك في كافة جوانب الحياة، فهي من وهبت حياتها للعطاء والتضحية، زرعت القيم والمبادئ، وسهرت على راحة أسرتها فالأم نبع الحنان ومصدر الحب والدفء.

و أضافت "إبراهيم"، أن عيد الأم ليس مجرد مناسبة نحتفل بها، بل هو تذكير مستمر بفضل الأمهات ودورهن العظيم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وفي كلمتها، تناولت الدكتورة عبير قاسم أقوال علماء و فلاسفة العصور التاريخية عن مكانة الأم وفضلها، من بينها مقولة للفيلسوف جان جاك روسو (لو كان العالم في كفة و أمي في كفة لاخترت أمي ).

كما ألقت الطالبة نداء قصيدة شعرية رائعة ومؤثرة عن الأم ومكانتها، لاقت اعجاب واستحسان الحضور.