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الجمعة 28 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجان ببورسعيد لتسهيل إجراءات نقل محصول البنجر من سهل الطينة

محصول البنجر
محصول البنجر
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كلف المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، لجان، اليوم الجمعة، لتكثيف النزول للتعامل مع شكوى المزارعين بمنطقة سهل الطينة ممن قاموا بحصاد محصول البنجر، واتخاذ اللازم بشأن قيام شركات السكر المتعاقدة على المحصول بسرعة نقل محصول البنجر، والقضاء على ظاهرة التكدس، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

 

لجان ببورسعيد لتسهيل إجراءات نقل محصول البنجر من سهل الطينة 

 

وتبين بحصر المساحات التي تم تقليع البنجر بها إنها 150 فدان فقط من إجمالي المساحة المنزرعة بالمنطقة والتي تقدر بحوالي 15  ألف فدان، وتم التواصل مع الشركات المسئولة عن نقل المحصول لتذليل كافة العقبات في هذا الشأن.

ويتابع محافظ بورسعيد عمليات نقل المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية ومنها البنجر والقمح واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن انتظام سير العمل.

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