فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم إلى ميانمار وتايلاند في أعقاب الزلزال المدمر

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم إلى ميانمار وتايلاند في أعقاب الزلزال العنيف الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وقالت فون دير لاين - في منشور على منصة "إكس"، ونقلته قناة "فرانس 24" اليوم /الجمعة/ - "مشاهد مؤلمة من ميانمار وتايلاند بعد الزلزال المدمر.. أقمار كوبرنيكوس الأوروبية تساعد بالفعل فرق الإنقاذ.. ونحن على استعداد لتقديم المزيد من الدعم".

وكان زلزال عنيف بلغت شدته 7.7 درجة قد ضرب وسط ميانمار على بعد نحو 17.2 كيلو مترا من مدينة "ماندالاي"، وعلى عمق 10 كيلومترات، وتسبب في انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العاصمة التايلاندية بانكوك، إلى جانب إلحاق أضرار هيكلية بعدد من المنشآت في البلدين.

