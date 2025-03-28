بعد سجن 4 سنوات ونصف.. براءة داني ألفيش من تهمة الاغتصاب

ألغت محكمة العدل العليا في كاتالونيا بالإجماع، الحكم الصادر بحق لاعب برشلونة السابق، داني ألفيش، والذي قضى بسجنه لمدة 4 سنوات و6 أشهر بتهمة الاعتداء الجنسي.

وجاء قرار براءة داني ألفيش بعد قبول استئناف هيئة الدفاع عن اللاعب، ورفض استئناف النيابة العامة.

قضية داني ألفيش

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، فإن المحكمة أشارت في حيثيات قرارها إلى عدم كفاية الأدلة وعدم موثوقية شهادة المشتكية، مما دفعها إلى إصدار حكم ببراءة ألفيش وإلغاء جميع التدابير الاحترازية المتخذة ضده.

ورفضت المحكمة استئناف النيابة العامة التي طالبت بتشديد العقوبة إلى 9 سنوات، وكذلك استئناف النيابة الخاصة التي طالبت بتغليظها إلى 12 عامًا.

قضية اغتصاب داني ألفيش لفتاة في ملهى ليلي

تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2022، عندما تقدمت شابة بشكوى تتهم فيها ألفيش بالاعتداء عليها جنسيًا في ملهى ليلي ببرشلونة.

وخلال التحقيقات، غيّر ألفيش روايته للأحداث 4 مرات، قبل أن يعترف بإقامة علاقة مع المشتكية، مصرًا على أنها كانت بالتراضي.

وأدلت الضحية بشهادتها خلف أبواب مغلقة، وتم اتخاذ إجراءات لحماية هويتها، كما أدلى شهود آخرون بشهاداتهم، من بينهم صديقتها وابنة عمها، اللتان كانتا برفقتها ليلة الحادث، وذلك قبل قرار براءة داني ألفيش من تهمة الاغتصاب اليوم الجمعة.