"أوتشا": لبنان يشهد عدائيات إسرائيلية خطيرة وغير مسبوقة

أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لاركيه، أن الدولة اللبنانية تشهد حاليًا اعتداءات إسرائيلية وتداعيات كبيرة وخطيرة وغير مسبوقة، داعيًا إلى ضرورة تخفيف معاناة الأطفال جراء الحرب الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم أوتشا في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الجمعة - لدينا 30% من إجمالي الموارد المالية لدعم لبنان، مضيفا أن تكلفة خطة دعم لبنان 370 مليون دولار خلال العام.. مضيفا أنه لديهم خطة خطة للاستجابة الإنسانية في لبنان.

وطالب المتحدث الأممي بتهدئة التصعيد في جنوب لبنان، محذرا من التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في المنطقة.

وطالب المسؤول الأممي المجتمع الدولي بضرورة حشد الجهود المالية وتعبئة كل الموارد اللازمة لدعم الأوضاع الإنسانية في لبنان، مشيرا إلى أن لديهم تعاونا جيدا مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام اليونيفيل في الجنوب اللبناني لتوفير المساعدات والمسارات الآمنة والوصول إلى المواطنين المحتاجين للمساعدة.

