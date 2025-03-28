«سيارات إغاثة وخدمات مكثفة».. المرور تضع خطة محكمة استعداداً لعيد الفطر

انتهت الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء أمجد أنور، مساعد وزير الداخلية للمرور، من وضع السيناريوهات الأخيرة، للخطة المحكمة، والبرنامج المتكامل لإجازة عيد الفطر المبارك 2025، والذي يبدأ من فجر يوم العيد ويستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر، والتي تهدف لتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور و الميادين الرئيسية والفرعية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

المرور

تضمنت الخطة عددًا من المحاور الأساسية، والتي تضمنت ما يلي:

خدمات مكثفة بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر

ارتكزت الخطة الأمنية التي وضعتها الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع كافة مديريات أمن المحافظات، علي تعزيز الخدمات المرورية وتكثيف الجهود قبل وبعد صلاة عيد الفطر المبارك وحتى انصراف المصليين من المساجد والساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فضلًا عن تكثيف الدوريات المرورية لمواجهة اي تكدسات تُعطل حركة وصول المصلين.

سيارات إغاثة فورية وبيتش باجي علي الطرق السريعة

قررت الإدارة العامة للمرور، نشر سيارات إغاثة فورية، وبيتش باجي وسيارات دفع رباعي، علي كافة الطرق الرئيسية والفرعية، لمواجهة أي حوادث مرورية مفاجئة خلال فترة عيد الفطر المبارك، مع الدفع بوحدات صيانة متنقلة لمواجهة أي أعطال محتملة، لمنع التكدسات المرورية بسبب تلك الأعمال.

خدمات بمحيط الحدائق والمتنزهات ودور العرض وكورنيش النيل

اشتملت الخطة المرورية التي وضعتها إدارة المرور، علي نشر الخدمات المرورية من أوناش وضباط وأفراد، بمحيط الحدائق العامة والمنتزهات، ودور العرض وكورنيش النيل والأماكن الترفيهية، لمواجهة الكثافات المرورية، ومنع التكدسات بسبب تردد المواطنين علي تلك الأماكن بكثافة، ولمنع الانتظار الخاطئ وصولًا لتحقيق أقصي معدلات السيولة المرورية.

إلغاء الإجازات لتوفير الخدمات بالشوارع

قررت الإدارة العامة للمرور، إلغاء معظم الإجازات لنشر كافة الخدمات المرورية بالشوارع و الميادين والطرق الرئيسية والفرعية، علي مدار 24 ساعة، لمواجهة التكدسات المرورية، مع الدفع بكافة الأوناش المرورية علي الطرق والشوارع لرفع السيارات المتوقفة بشكل خاطئ.

رفع السيارات المهملة والمتروكة بالشوارع

اعتزمت الإدارة العامة للمرور، علي رفع كافة السيارات المتروكة والمهملة والدراجات النارية، خشية استخدمها في عمليات إجرامية، لإفساد فرحة المصريين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مع توزيع ملصقات لقائدي المركبات للتنبيه عليهم بعدم ترك سياراتهم بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.

خدمات مرورية بمداخل ومخارج القاهرة الكبرى

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان الإدارة العامة للمرور.

خدمات إضافية بمحيط الحدائق وكورنيش النيل والبواخر النيلية

حددت الإدارة العامة للمرور، عدة محاور رئيسية، واماكن من المقرر ان تشهد كثافات مرورية خلال فترة الأعياد، لتزويدها بخدمات مرورية إضافية بمحيطها لمنع الكثافات المرورية ومن بينها "الأهرامات، وكورنيش النيل، ودور العرض والسينما، والحدائق، ومراسي المراكب النيلية، والحدائق والمتنزهات العامة، والمنطقة الأثرية، ودريم بارك، والبواخر النيلية"، وذلك لفرض السيطرة المرورية بمحيط تلك المناطق.

24 ساعة خدمات مرورية

سوف يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة، ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق و تأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط و الأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

أرقام خدمة الإغاثة المرورية

إسهامًا فى تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية:(01221110000/ 24021233 ).

مراقبة السرعة لتقليل الحوادث

تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

تكثيف حملات ضبط قائدى المركبات متعاطي المواد المخدرة والإلتزام بالتعريفة المقررة

تم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت اشراف ادارة البحث بالإدارة العامة للمرور، وكذلك حملات الكشف عن السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة.

و أهابت الإدارة العامة للمرور، بالمواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.