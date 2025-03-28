ads
الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي رغم إجراءات الاحتلال المشددة

الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توافد آلاف المصلين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، رغم الإجراءات المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعها تسليم الحرم كاملًا للأوقاف الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة قوله: إن قوات الاحتلال واصلت منعها لتسليم الحرم كاملًا للأوقاف الإسلامية، وذلك في انتهاك صارخ لحرية العبادة وحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وأضاف أبو سنينة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الاحتلال لتفريغ الحرم من أهله والعاملين فيه.. داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وعائلات مدينة الخليل إلى تكثيف التواجد والرباط في الحرم، وإعماره في كل وقت وحين.

ورغم هذه الإجراءات، أصر المصلون على أداء الصلاة في الحرم الشريف، مؤكدين تمسكهم بحقهم الشرعي في الوصول إليه وأداء عباداتهم فيه، مهما كانت التحديات والمعيقات.
 

الحرم الإبراهيمي رمضان