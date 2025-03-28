يحل الفنان حاتم صلاح ضيف الحلقة الـ 28 من برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه الليلة عقب الإفطار على شاشة MBC، حيث تحمل الحلقة العديد من اللحظات الكوميدية والمفاجآت غير المتوقعة.

ويستضيف رامز عددًا من نجوم الفن والرياضة، منهم لأول مرة المخرج محمد سامى وأحمد فهمي وأحمد العوضي وإلهام شاهين وحسام حبيب ونور النبوي ومصطفى غريب ومحمد رجب ومصطفى أبو سريع ، إلى جانب زينة وفيفي عبده ومحمد عبدالرحمن بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وغيرهم.

وبجانبه، شارك الفنان حاتم صلاح بشخصيتين مختلفتين في رمضان 2025، حيث ظهر في مسلسل "الغاوي" مع الفنان أحمد مكي ضيف شرف، ومسلسل "إخواتي" الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، وهن مترابطات وعلاقتهن جيدة، ولكن تحدث مفاجأة تقلب مجرى الأحداث وتسبب أزمات بينهن.