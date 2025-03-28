مقتل 20 على الأقل.. تقارير عن أضرار جسيمة في بورما بعد زلزال

الجمعة 28/مارس/2025 - 03:16 م

أفاد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن التقارير الأولية حول الزلزال الذي ضرب ميانمار اليوم الجمعة، بقوة 7.7 درجة، تشير إلى وقوع أضرار كبيرة في وسط البلاد.

وأفادت مصادر طبية فى ميانمار (بورما) بمقتل حوالي 20 شخصا، جراء وقوع زلزال.

وقال شهود: “إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في بلدة تاونجو في ميانمار جراء انهيار جزئي لمسجد، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 آخرين بعد انهيار فندق في بلدة أونغ بان بولاية شان”.

وفي ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار والقريبة من مركز الزلزال، تسبب الزلزال في أضرار في جزء من القصر الملكي السابق وبعض المباني، طبقا لمقاطع فيديو وصور، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي منطقة ساجاينغ، إلى الجنوب الغربي من ماندالاي مباشرة، انهار جسر، عمره 90 عامًا.

ووردت أنباء عن أضرار أيضًا في الصين، حيث أفادت وسائل إعلام بأن الزلزال شعر به سكان إقليمي يونان وسيتشوان وتسبب في إصابات وأضرار بالمنازل في مدينة رويلي على الحدود مع شمال ميانمار.

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