تحرير 177 محضرا ومخالفة ومتابعة لتوافر السلع الغذائية بمعارض أهلاً بالعيد

تكثف مديرية التموين بأسوان جهودها للرقابة التموينية المشددة بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى اللجان المشتركة بمديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة من أجل السيطرة على الأسواق، وضبط الأسعار، مع متابعة معارض "أهلاً بالعيد" للتأكد من توافر السلع الغذائية والإستهلاكية والإستراتيجية واللحوم والدواجن وغيرها بالكميات المناسبة بها، وبالأسعار المخفضة المقررة بنسبة 30٪ بما يلبى الإحتياجات والمطالب الجماهيرية للمواطن الأسوانى، مع رصد أى مخالفات، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها ، مع الوقوف على مدى إلتزام أصحاب المخابز السياحية والأفرنجية والتي تعرض البسكويت والكعك والحلويات، ومختلف منتجات العيد.

تحرير 177 محضر ومخالفة ومتابعة لتوافر السلع الغذائية بمعارض أهلاً بالعيد

جاء ذلك بناءاً علي توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى الأخيرة لتوفير السلع الغذائية والإطمئنان على جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وخاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وفى ظل المتابعة المستمرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وفى هذا الإطار قامت اللجان المتنوعة من مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم ، والإدارات الفرعية بالمراكز والمدن بالمرور على كافة المنشآت والأنشطة التجارية.

تحرير 177 محضرا ومخالفة و113 محضر جنح

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 177 محضرا ومخالفة ، منها 113 محضر جنح منها 59 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و48 محضر لعدم حمل الشهادة الصحية ، و6 محاضر للغش التجارى ، بالإضافة إلى تحرير 64 مخالفة ضد مخابز بلدية تتعلق بمخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن أو خبز غير مطابق للمواصفات.

وجاري المتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات والإدارات الفرعية وبالتنسيق مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة.

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