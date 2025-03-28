10 عروض تنافس على جوائز الدورة الرابعة مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية

عقد مهرجان المسرح العالمي بالأسكندرية، لقاء لاعلان تفاصيل الدورة الرابعة "دورة الفنانة سوسن بدر"، بمسرح مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون بالهرم، بحضور الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور علاء قوقة والفنان محمود حامد، والفنان إبراهيم سمان، ولفيف من دكاترة المعهد العالي للفنون المسرحية.

يقام مهرجان المسرح العالمي في الأسكندرية، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 18 مايو المقبل، وبرعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عبدالعزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، ومدير المهرجان الفنان إسلام علي، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة ليلى علوي.

وقد شهدت لجنة مشاهدة إختيار عروض الدورة الرابعة المكونة من الدكتور مدحت عيسى، والدكتور نبيل الحلوجي، والفنان هاني كمال، في المرحلة الأولى عددا من العروض المسرحية وقع الاختيار منها على 10 مسرحيات وهي: "قبل أن تبرد القهوة" للمخرج محمد خالد، "المؤسسة" للمخرج محمود حسين، "can't pay won't pay" للمخرج عمرو خميس، "القفص" للمخرجة مريم عثمان، "جريمة في قطار الشرق السريع" للمخرج مصطفى عامر، "انهم يقتلون الجياد.. اليس كذلك؟ للمخرج إبراهيم حسن، "الأولاد الطيبون يستحقون العطف" للمخرج محمد أيمن، "المختبر السري" للمخرج علي محمود، "الجلف" للمخرج فارس هريدي، "كوازيموديو والساحر" للمخرج محمد سمير؛ وسيعلن أسماء المكرمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير المهرجان الفنان إسلام علي: "فخور بتولي إدارة الدورة الرابعة للمهرجان العالمي، الذي يحمل اسم الفنانة سوسن بدر، وتترأسه شرفيًا الفنانة ليلى علوي، كما أنني سعيد بالعمل تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وأعدكم جميعًا بتقديم عروض متميزة تستحق الجهد الكبير المبذول من الجميع.

وأضاف علي: “منذ البداية، بذل كل فرد في المهرجان، من فريق العمل إلى المخرجين والممثلين، مجهودًا ضخمًا ليظهر الحدث بأفضل صورة تليق بنا جميعًا، وتعكس اسم أكاديمية الفنون. كما نفتخر بوجود لجنة تحكيم مرموقة، تمثل إضافة كبيرة للمهرجان”.

واختتم علي حديثه قائلًا: "المهرجان سينطلق من 10 إلى 18 مايو، ونتشرف بحضور الجميع. كما أشكر كل من ساهم في التحضيرات المستمرة لإنجاح هذه الدورة، وأعدكم بمهرجان مليء بالنجاح والتميز."