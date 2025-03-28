إزالة 186 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ25

أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم تكثيف الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء محمد أبو الليل ، حيث أسفرت عن إزالة 186 حالة تعدٍ بمساحة 60 ألفا و 835 م2 بمختلف المدن والمراكز .

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

ولفت محافظ أسوان بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجة فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، وكذا التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

إزالة 32 حالة تعدٍ بمساحة 13 ألفا و 120 م2 بنطاق حى شرق

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 32 حالة تعدٍ بمساحة 13 ألفا و 120 م2 بنطاق حى شرق ، وسط مشاركة لمساعد مدير الأمن ، ولنواب رئيس المدينة ، ورئيس حى الجنوب والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 5500 آلاف م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بإزالة 4 حالات تعدى فى المهد بمساحة 1400 م2.

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