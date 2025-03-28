ضبط ربع طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

صرح الدكتور جمعه مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان، بأن المديرية تنفذ خطة متكاملة تشمل إتخاذ مجموعة من الإجراءات المتخصصة على المستويين الداخلى والخارجى لضمان سلامة المواطنين وصحة اللحوم والمنتجات الغذائية، بجانب الحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.

ضبط ربع طن من لحوم ودواجن الغير صالحه للإستهلاك الآدمى بأسوان

الطب البيطرى تنفذ خطة للمتابعة والرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواطنين

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطرى إلى أن الخطة تتضمن تشغيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وإستفسارات المواطنين والرد عليها ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختصة لمتابعة الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة ، وضبط أي مخالفات قد تضر بالصحة العامة ، فضلاً عن تعزيز جاهزية المجازر لإستقبال الذبائح خلال أيام العيد ، علاوة على تنسيق الجهود مع الجهات التنفيذية والأمنية لتأمين الأسواق ومنع تداول أي لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أوضح مدير الطب البيطرى بأنه بالتعاون مع مباحث ومديرية التموين مديرية الصحة وجهاز حمايه المستهلك وكافة الجهات المعنية تم تنظيم حملتين صباحية ومسائية للمرورعلي أسواق الجزاره واللحوم والدواجن والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحه بمدينة أسوان .

لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ربع طن من اللحوم والدواجن الغير صالحه للإستهلاك الآدمي حيث تم التحفظ علي المضبوطات مع تحرير المحاضر للمخالفات والغش التجارى ، وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة .

يأتي فى إطار الإستعدادات لإستقبال عيد الفطر المبارك وتطبيقاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

1000216748

1000216750

1000216746

1000216749