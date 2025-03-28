فوائد الترطيب فى الطقس الحار.. يعزز مناعتك وقدراتك العقلية

مع تغير الطقس وارتفاع درجات الحرارة يحتاج الإنسان لترطيب جسمه والحفاظ على صحته بشرب الماء.

ووفقا لتقرير نشر في موقع نورث كانتري هيلث كير، فإن الترطيب الجيد للجسم عن طريق شرب المياه والسوائل الصحية مثل العصائر الفريش بدون سكريات.

أهمية الترطيب فى الطقس الحار للجسم

يحتاج الجسم في الطقس الحار للترطيب العميق من خلال شرب الكثير من المياه والسوائل والأطعمة المحتوية على المياه مثل الفاكهة والخضراوات الورقية ، ولهذه الفوائد تأثير جيد علي الجسم والعقل منها:

تحسين الأداء الجسدى والبدنى خاصة لمن يمارس نشاط رياضي أو بدني مثل التمارين الرياضية اليومية ، لأن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري والجفاف يضعف من قدرة الجسم على التحمل، وشرب الكثير من المياه يحفز من أضرار هذا الجفاف ، ويجعلك تقدم أفضل أداء بدني.

كما يعزز الترطيب وشرب المياه من القدرات العقلية والوضوح المعرفي والتذكر والتركيز والانتباه وحتى قدرات العقل العامة والانتباه.

شرب الماء يدعم المناعة ويقويها في التصدي للأمراض والعدوى والحفاظ على الجهاز المناعي وتعزيز آليات دفاعه.

يحافظ الترطيب على الجسم دون زيادة في الوزن أو السمنة ، لأن الترطيب يعمل على خفض الشهية وتقليل الشهية أوالرغبة في تناول الكثير من الطعام، وبالتالي يساعد على حرق السعرات الحرارية.

أيضا الحفاظ على الصحة الجلدية بصورة عامة ويمنع جفافها، كما أنها تعطي مظهرا براقا يساعد على مرونة الجلد و تقليل فرص تجاعيد البشرة ويجعل الجسم أكثر نضارة وحيوية.

تعزيز عملية الأيض أو الهضم أو عملية التمثيل الغذائي وامتصاص العناصر من الطعام، وبالتالي أفضل التغذية للخلايا والتخلص من الفضلات مما يعزز من كفاءة أجسامنا.