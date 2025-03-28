الإنتهاء من توزيع 18 ألف كرتونة رمضان بقرى ونجوع محافظة الفيوم

تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، انتهت إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم من توزيع عدد (18) ألف كرتونة مواد غذائية على اهالينا ب (39) قرية ضمن القرى الأولى بالرعاية، حيث شمل التوزيع أغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، ان توزيع الكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًة بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الخطة التفصيلية شملت 39 قرية وهي قرى "بحر أبو المير وأبو صير ودفنو والسلام وعزبة قلمشاه والوابور الجديدة وقلمشاه وقلهانه بمركز إطسا، وقرى خلوصي وفرقص والرى والروبيات والمظاطلي ومعصرة صاوى وبنوه بمركز طامية، وقرى سنهور القبلية وسنهور البحرية وجرفس وترسا ومطرطارس بمركز سنورس، وقري النصارية وطبهار والخالدية وشكشوك وابوشنب وكفر عبود وزيد بمركز ابشواى، وقرى العزب واللاهون والعامرية بمركز الفيوم، وقرى نزلة الربع وعزبة الصعايدة و قصر الجبالى بمركز يوسف الصديق.

مؤكدًا إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الفيوم بالمجان من الجمعية على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة، لافتًا الى أن الكراتين تم توزيعها على الأهالى، والاسر الأكثر احتياجا من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة الفيوم وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.

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