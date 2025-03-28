افتتاح مسجد مصباح أبو عدوي في كفر سعد بمحافظة دمياط

افتتح اللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، مسجد مصباح أبو عدوى، في قرية الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد في محافظة دمياط، اليوم الجمعة، نائبًا عن الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط، في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية في عمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى، وذلك برعاية كريمة من الدكتور اسامه السيد الأزهرى وزير الاوقاف وبحضور الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.

كما حضر محمد الشبراوى رئيس مجلس مركز ومدينة كفر سعد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، النائب حسن عبد الوهاب والنائب المهندس محمد الحصى والنائب أحمد البلشى ومن القيادات الدينية الشيخ هانى عبده عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف كفر سعد والشيخ محمد ممدوح عبد الغنى عثمان مفتش المساجد بإدارة أوقاف كفر سعد.

وقد استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة من الشيخ أحمد جابر.

ثم ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط بعنوان زكاة الفطر ودورها في التكافل المجتمعى.

كما اكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة اوقاف دمياط ان المساجد في محافظة دمياط أصبحت مكتظة بالمصلين وقررت مديرية اوقاف دمياط تنفيذ برنامج ديني وتوعوي من مجموعة من الشيوخ والواعظين خلال شهر رمضان المبارك.

وتضم ندوات مجالس العلم والذكر و البرنامج التثقيفي للطفل في رمضان عبارة عن يوم الخميس بعد العصر وللواعظات درس أسبوعيا عقب صلاة الظهر وعقد مقرأة واحدة أسبوعياً عقب صلاة الظهر وخاطرة التراويح يوميا والملتقى الفكرى الرمضانى يوميا بمسجد البحر بدمياط وفيديوهات متنوعة للأئمة ما بين خاطرة دعوية وقرآن وابتهالات وروائع تلاوات صلاتي العشاء والتراويح بالإضافة إلى خاطرة دعوية للواعظات المواهب من أطفال البرنامج التثقيفي للطفل.