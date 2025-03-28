جامعة قناة السويس تُعلن جاهزية مستشفياتها الجامعية لاستقبال أهالي الإسماعيلية

في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن الانتهاء من وضع خطة متكاملة للتأمين الطبي داخل المستشفيات الجامعية، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير الرعاية الصحية اللازمة خلال فترات الأعياد والمناسبات، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن جميع الإمكانيات الطبية والكوادر البشرية جاهزة لتقديم أفضل الخدمات الصحية على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم رعاية طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

وبدوره، أكد الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الاستعدادات شملت تجهيز أقسام الطوارئ بطواقم طبية متخصصة تعمل بنظام النوباتجيات المستمرة لضمان التواجد الدائم على مدار اليوم، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة أي احتياجات طارئة.

كما شدد على تعزيز إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفيات الجامعية، لضمان بيئة علاجية آمنة تتماشى مع معايير السلامة الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد أنور عبد الغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن حالة الاستعداد القصوى قد رُفعت في جميع المستشفيات الجامعية، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية والاستعداد الكامل لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل معها بكفاءة واحترافية.

وأضاف أن المستشفى الجامعي على أتم الاستعداد لضمان راحة وسلامة الجميع خلال عطلة العيد، مشيراً إلى أن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى مستمرة على مدار الساعة، بهدف تقديم رعاية صحية متميزة تلبي احتياجات أهالي الإسماعيلية بكل كفاءة.

وفي ختام تصريحاته، هنأ الدكتور ناصر مندور أهالي الإسماعيلية بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ومؤكداً أن جامعة قناة السويس ستظل دائماً حريصة على أداء دورها المجتمعي في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.