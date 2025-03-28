لبنان يحقق في إطلاق الصواريخ على إسرائيل وسط تصاعد التوتر الحدودي

أمر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجهات المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في ظل تزايد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان.

وأكد بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة شدد على أهمية استكمال إجراءات الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية ومنع أي تصعيد غير محسوب.

كما حذر سلام من خطورة تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مشددًا على أن الدولة اللبنانية وحدها تملك قرار الحرب والسلم، في إشارة إلى التزام الحكومة بتجنيب البلاد أي مواجهة عسكرية غير محسوبة العواقب.