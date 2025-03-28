جامعة المنوفية تفوز بالمركز الأول في القصة القصيرة والمركز الثاني في المراسل التلفزيوني بمهرجان إبداع "13"

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن حصول طلاب الجامعة علي

المركز الأول في القصة القصيرة والمركز الثاني في المراسل التلفزيوني وذلك خلال المرحلة النهائية للمسابقات في المجالات الأدبية بمهرجان "إبداع ١٣" والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووازة التعليم العالي ، بهدف تنمية المواهب الشبابية في مجالات الأدب، الفنون، والابتكارات العلمية والاجتماعية.

وأشاد الدكتور احمد القاصد بدور المسابقة في دعم الشباب، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق التميز في مختلف المجالات، مضيفا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات القومية التي تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزز روح التنافس البناء بينهم وبين زملائهم من الجامعات الأخرى،

كما وَجَّهَ القاصد الشكر لوزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة على تنظيمها لهذه الفعالية المميزة التي تتيح للشباب فرصة التعبير عن قدراتهم، وإبراز مواهبهم ووجه التهنئة للطلاب الفائزين في المسابقة.

وأضاف الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أَنَّ مشاركة طلاب الجامعة في مسابقة (إبداع 13) لشباب الجامعات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية، وَأَعْرَبَ عن ثقته بقدرات طلاب الجامعة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات المختلفة.

هذا وقد شاركت الجامعة خلال المهرجان فى المجالات الأدبية "القصة القصيرة - المراسل التليفزيوني المتخصص وغير المتخصص" وتم تصعيد الطلاب على مستوى الجامعات والسفر للمدينة الشبابية بابو قير لتحكيم المهرجان التي أسفرت عن فوز الطالب محمود السيد ممدوح الطالب بكلية التجارة الفرقه الرابعه بالمركز الأول فى القصه القصيره على مستوى الجامعات المصرية، وفوز الطالبة اسماء نبيل جابر مصطفى الطالبه بكلية الاعلام الفرقه الثالثه بالمركز الثانى فى المراسل التليفزيوني المتخصص على مستوى الجامعات المصرية

وذلك تحت إشراف دكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وأيمن عبد القوى مدير ادارة النشاط الثقافي، ونجاح الميهى مسئول النشاط الثقافي ومشرفة الوفد.