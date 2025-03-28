هدافو الدوريات الخمس الكبرى يبدعون مع منتخبات بلادهم.. محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي.. ليفاندوفسكي يواصل الزحف في قائمة العظماء.. وهاري كين يستمر في زيادة غلته التهديفية دوليًّا

شهدت فترة التوقف الدولي الأخيرة تألقًا لافتًا لهدافي الدوريات الخمس الكبرى، حيث استغل العديد منهم الفرصة لتسجيل الأهداف مع منتخباتهم الوطنية، مؤكدين على مستواهم العالي وقدراتهم التهديفية المميزة.

ويأتي النجم المصري محمد صلاح على رأس هدافي الدوريات الخمس الكبرى، وذلك رفقة فريقه ليفربول، إذ يقدم موسمًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلًا 27 هدفًا خلال 29 مباراة شارك بها في البريميرليج هذا الموسم.

الدوريات الخمس الكبرى

هدافو الدوريات الخمس الكبرى

ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، قائمة هدافى الدوري الإسباني خلال الموسم الجارى 2024-2025 برصيد 23 هدفًا، ويليه الإنجليزى هارى كين مهاجم بايرن ميونخ، الذى يتواجد على قمة هدافي الدوري الألماني بـ21 هدفًا، ثم يأتي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان في صدارة هدافي الدوري الفرنسي بعدما أحرز 21 هدفًا حتى الآن.

وبالنظر إلى ما فعله هدافو الدوريات الخمس الكبرى مع منتخبات بلادهم فى مباريات الأجندة الدولية الأخيرة، فى فترة التوقف الدولى التى أقيمت خلال شهر مارس 2025، حيث بدأت يوم 17 وانتهت يوم 25، لتشهد تألق أكثر من لاعب رفقة المنتخبات الوطنية.

الدوري الإنجليزي

وقاد محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز، منتخب مصر للفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد، خلال المباراة التى أقيمت على ملعب العربى الزاوالى بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

محمد صلاح

سجل صلاح الهدف الأول للمنتخب الوطني، ليقترب من إنجاز تاريخى وهو مواصلة مشواره نحو اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب الفراعنة، بعدما وصل رصيده إلى 60 هدفًا دوليًا بقميص المنتخب المصري، ليستمر فى ملاحقة حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا، ويصبح على بعد 9 أهداف فقط من خطف القائمة المرموقة من المدير الفني لمنتخب مصر الحالي.

الدوري الإسباني

ويواصل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وهداف الدوري الإسباني، الزحف نحو قائمة العظماء، وذلك بعدما سجل هدف فوز منتخب بلاده بولندا على ليتوانيا في الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

ليفاندوفسكي، صاحب الـ36 عامًا والهداف التاريخى لمنتخب بولندا يفصله هدفًا وحيدًا لمعادلة رقم الأسطورة فيرينتس بوشكاش في قائمة هدافي المنتخبات عبر التاريخ، حيث يحتل مهاجم برشلونة المركز العاشر فى قائمة أعظم هدافي المنتخبات تاريخيًا برصيد 85 هدفًا، بفارق هدف واحد عن بوشكاش صاحب الـ86 هدفًا.

ليفاندوفسكي

الدوري الألماني

أما هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وهداف الدوري الألماني، فإنه يواصل زيادة غلته التهديفية دوليًا، بعدما سجل هدفين في مباراتي منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم 2026 أمام ألبانيا ولاتفيا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.

ولكن فى مباراة إنجلترا ولاتفيا، أضاف كين الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة، مسجلًا هدفه الدولي رقم 71 مع منتخب إنجلترا، ليتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين للمنتخب الإنجليزي، ويتواجد في المركز التاسع عشر ضمن قائمة أكثر من سجل أهدافًا دولية في تاريخ كرة القدم.

هاري كين

الدوري الفرنسي

فيما يستمر عثمان ديمبلي فى تقديم موسمًا تاريخيًا بالنسبة له، خاصة بعد خروجه من برشلونة الإسبانى وابتعاد الإصابات عنه، أصبح مبدعًا مع باريس سان جيرمان ويتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولم يكتف بذلك فقط، بل تألق مع منتخب فرنسا وأحرز هدفًا قاتلًا فى مباراة الديوك أمام كرواتيا، مسجلًا هدف التعادل فى لقاء إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب كرواتيا على فرنسا بثنائية دون رد، وفى مواجهة العودة، سجل ديمبلي هدف التعادل فى الدقيقة 80، بعدما قلص زميله مايكل أوليسي الفارق للمنتخب الفرنسي، وكل ذلك قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، التى ابتسمت لرفاق عثمان ديمبلي فى النهاية، وبلوغ منتخب فرنسا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

عثمان ديمبلي

الدوري الإيطالي

ولكن غاب ماتيو ريتيجوي مهاجم فريق أتالانتا، الذى يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 22 هدفًا، عن مباريات الأجندة الدولية في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليفقد منتخب إيطاليا خدماته، وبالتالى يودع بطولة دوري الأمم الأوروبية من الدور ربع النهائي بالهزيمة من ألمانيا بعد مباراتين ماراثونيتين.