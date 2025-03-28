ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36073 طن تشمل : 11918 طن يوريا و 3700 طن علف بنجر 10373 طن كلينكر و 2848 طن جبس معبأ و 210 طن بصل و 7024 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51379 طن تشمل: 14700 طن ذرة و14200 طن فول و1115 طن خشب زان و8031 طن خردة و850 طن زيت طعام و8271 طن قمح و3640 طن حديد و572 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 214 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 111 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2101 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128071 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 57842 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3824 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و اسيوط ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6363 حركة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة .