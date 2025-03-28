جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مبانٍ في الضاحية الجنوبية.. وحزب الله ينفي مسؤوليته

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا لسكان بعض المباني في حي الحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت، مطالبًا بإخلائها فورًا، وذلك وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

يأتي هذا التحذير بعد تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي هدد باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، ردًا على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اعتراضهما.

في المقابل، نفى حزب الله أي علاقة له بالهجوم الصاروخي، مؤكدًا أن إسرائيل تفتعل ذرائع مشبوهة لتبرير عدوانها المستمر على لبنان، في ظل استمرار الغارات والقصف على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني.