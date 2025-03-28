سكرتير بني سويف يشرف على حملة لحماية المستهلك بالأسواق والمخابز

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف" اليوم الجمعة" يرافقه: علي يوسف رئيس مدينة بني سويف ،عزة بسيوني مدير تموين البندر،علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، وباقى أعضاء اللجنة من جهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والبيئة والطب الوقائي والأغذية، بجولة تفقدية على العديد من المنشآت الغذائية والأسواق، ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،باستمرار الحملات التموينية المكثفة ضمن خطة استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك .

شملت الجولة المرور على عدد من المنشآت الحيوية والأسواق التي تشهد إقبالًا من المواطنين خلال هذه الفترة حيث تفقدت الحملة المخابز البلدية لمتابعة جودة الخبز ومدى الالتزام بالمواصفات المقررة، وضبط أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو الجودة كما تم المرور على ثلاجات حفظ الأسماك واللحوم والدواجن لمتابعة الاشتراطات الصحية والتأكد من صلاحية المنتجات المخزنة.

بالإضافة إلى المرور على محلات الجزارة للحوم البلدية للرقابة على عمليات الذبح ومدى الالتزام بالاشتراطات البيطرية لضمان سلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية والالتزام بالضوابط التموينية والصحية لضمان وصول المنتجات إلى المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأثناء الجولة استوقف السكرتير العام المساعد _وبحضور مسؤولى التموين والوحدة المحلية _ إحدى السيارات المحملة بأجوالة من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، حيث تم الإطلاع على الأوراق والسجلات الدالة على الكمية والمخابز الموجهة لها ، والسماح لقائدها باستكمال خط سيرها بعد التأكد من عدم وجود أية مخالفات قانونية خاصة بالتهريب أو التسريب

وأكد السكرتير العام المساعد أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو طرح منتجات غير صالحة للاستهلاك.