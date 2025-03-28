إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 8 أشخاص حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، بنطاق محافظه الفيوم ،وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.