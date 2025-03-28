رئيس جامعة أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في نص البرقية:

"الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

يسعدني ويشرفني، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة أسيوط، أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليُمن والبركات.

ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة، تتجدد لدينا مشاعر الفخر والاعتزاز بقيم المواطنة الحقيقية وروح الإخاء التي تعكس تلاحم الشعب المصري، وتعزز أواصر الوحدة الوطنية، في ظل قيادتكم الحكيمة التي تواصل جهودها الدؤوبة لإرساء الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتقدم في وطننا الغالي.

وفي هذا الإطار، تؤكد جامعة أسيوط، باعتبارها منارة للعلم والمعرفة وصَرْحًا أكاديميًا عريقًا، دعمها الكامل لرؤية الدولة المصرية في بناء مستقبل مشرق قائم على التنمية المستدامة والابتكار، وتعزيز دور التعليم والبحث العلمي في خدمة المجتمع، تحقيقًا لطموحات شعبنا العظيم تحت قيادتكم الرشيدة.

نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا الحبيبة، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويوفقكم لما فيه الخير للوطن والمواطنين.

وكل عام وسيادتكم بخير".