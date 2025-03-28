سكرتير بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لسير العمل بملف التصالح

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، مروره الميداني لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

حيث قام "اليوم الجمعة" السكرتير العام المساعد بجولة رافقه فيها: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجية ، وذلك في إطار تكليفات المحافظ بمتابعة انتظام سير واستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية وذلك بالتنسيق مع مسؤولى جهات الولاية من الأجهزة والمديريات المعنية لسرعة الدفع بالملف.

وتفقد السكرتير العام المساعد سير العمل ومدى الالتزام بإجراءات التصالح، والتحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجههم خلال عملية التقديم، مشيراً إلى إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتسهيل إجراءات التصالح وفقًا للقانون، واستكمال كافة الملفات بشكل دقيق.