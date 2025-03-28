أسعار الذهب في مصر تسجل أعلي مستوي تاريخي عند 4345 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب المحلي ليسجل أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة اليوم وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الذهب العالمي، وذلك في ظل ثبات عوامل التسعير الأخرى واستمرار ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات قياسية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4345 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 4347 جنيها للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 35 جنيها ليغلق عند المستوى 4325 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4290 جنيها للجرام.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع كبير في الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية جديدة مع استمرار المخاوف وعدم اليقين في السوق العالمي.

في الوقت نفسه نجد أن عوامل تسعير الذهب المحلي الأخرى مثل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب تجد استقرار بدون تغييرات كبيرة الأمر الذي يجعل تركيز السعر منصب على حركة السعر العالمي للذهب.

توقعات أسعار الذهب

سجل سعر الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم بدعم من استمرار المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على السيارات وتعهد العديد من الدول بالرد على هذه الإجراءات مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

استمر الذهب المحلي في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة مع استمرار الدعم الذي يحصل عليه من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي التي تسجل مستويات تاريخية حالياً، بينما يأتي هذا الارتفاع في الذهب المحلي بالرغم من ثبات عوامل التسعير الأخرى.

سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 3086 دولار للأونصة بعد أن وجد السعر دعم من ارتفاع الزخم الصاعد من جديد ليصبح مستهدف السعر الآن عند المستوى 3100 جنيه. للجرام.

عن السعر المحلي:

سجل سعر الذهب المحلي عيار 21 مستوى تاريخي جديد عند 4347 جنيها للجرام، وذلك بعد أن نجح في تثبيت أقدامه فوق المستوى 4300 جنيه للجرام ليقترب السعر من المستوى 4350 جنيها للجرام ويستهدف المستوى 4400 جنيه للجرام.