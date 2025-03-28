محافظ بني سويف يناقش جهود وتقارير المتابعات الميدانية لسير ومنظومة العمل بوحدات الصحة ومجالس القرى والجمعيات الزراعية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية، وأكد المحافظ أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود مستمرة للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وجاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه د. أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بعدد من القطاعات والوحدات الخدمية شملت (الجمعية الزراعية بكل من قريتي قمبش ببا وسدمنت الجبل اهناسيا، والوحدة الصحية بقرية السلطاني/ببا، ومجالس قرى تزمنت الشرقية وبلفيا مركز بني سويف.

وقامت لجان وفرق المرور بمتابعة مستوى الخدمات الطبية والزراعية وأعمال رفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات، كما تم الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، بحانب حاجة بعض الأجهزة الطبية بالوحدة الصحية لأعمال صيانة وإصلاح وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.

وفي المقابل، كلف المحافظ المختصين من رؤساء المدن ووكلاء وزارات الصحة والزراعة، بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير –كل فيما يخصه، واستيفاء حالات الغياب بالوحدة المحلية المذكورة، وتكثيف المرور على الشوارع والقرى لمتابعة مستوى النظافة العامة بها، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.