يوم مشؤوم في أوسيم: "شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة على يد شقيقه"

مع دقات عقارب الساعة الثانية ظهراً هزت منطقة أوسيم بالجيزة صرخات أم مكلومة كانت تستغيث وتستنجد بالأهل لعلها تجد من ينقذ نجلها قبل أن يلفظ انفاسه الأخيرة.

لم تكن تلك هى الفاجعة الكبري، لكن الكارثة حينما علموا أن نجل السيدة توفى مقتولاً على يد من تربطه به علاقة دم "شقيقه".

تلك الجريمة البشعة بدأت حينما ورث الأخوان كُشكا واتفق كل منهما على إدارته يومياً بالتناوب.

ويوم الواقعة، طلب المتهم من شقيقه الأصغر أن يتسلم منه العمل داخل الكشك فى وقت مبكر عن المعتاد نظراً لارتباطه بميعاد عاجل.

ولكن الأمر اختلف بالنسبة للمجنى عليه، ولم يسعفه الأمر من الوصول فى الوقت المتفق عليه، وفور وصوله عاتبه المتهم على تأخيره فنشبت بينهما مشاجرة وتفاقم الموقف حتى وصل حد القتل.

كانت تفاصيل تلك الواقعة كما دونتها الأجهزة الأمنية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور علي جثة أحد الأشخاص داخل كشك بقالة بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار طعن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأكبر بسبب تأخر المجني عليه علي المتهم في استلام الوردية بالكشك، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى بدورها أمرت بفتح تحقيقاتها في الحادث. كما قررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف كواليس الحادث.

كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإجراء تشريح شامل، بهدف تحديد السبب الدقيق للوفاة.