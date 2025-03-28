غارة إسرائيلية تحذيرية تستهدف المبنى المهدد بالإخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة إسرائيلية تحذيرية المبنى المهدد بالإخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

كما أوضح مراسل القاهرة الإخبارية ان هناك تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية فوق المبنى المهدد بالإخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية أنه تم إلغاء الفعاليات الاجتماعية المقررة في جنوب لبنان نتيجة الوضع الأمني المستجد، حيث يستهدف قصف إسرائيلي بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان حي الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.