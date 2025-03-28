الفنان محمود فارس في حواره لـ"البوابة نيوز": "أدواري في السباق الرمضاني تحدٍ جديد.. "شمال إجباري" مغامرة من العيار الثقيل.. أعاني حتى الآن من دوري في "المداح".. "شمال إجباري"

يشارك الفنان محمود فارس فى السباق الرمضاني الحالى بمسلسلين هما: المداح مع حمادة هلال، وشمال اجبارى مع محمد لطفى، فى اولى بطولاته الدرامية.

ومحمود فارس يفتح قلبه لـ"البوابة نيوز"، في هذا الحوار، ويؤكد أن التحدي الحقيقي في رمضان 2025 هو تقديم شخصيات ذات أبعاد مختلفة، تضع الجمهور في حالة ترقب.

وحدثنا فارس عن كواليس "المداح 5: أسطورة العهد" و"شمال إجباري" في هذا الحوار، وكشف لنا عن تفاصيل أدواره، وأبرز التحديات التي واجهها، مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

الفنان محمود فارس

* "المداح.. أسطورة العهد" هل يحمل جديدًا عن الأجزاء السابقة؟

بكل تأكيد، هذا الجزء يحمل تصعيدًا دراميًا كبيرًا، وتطورًا مذهلًا في الأحداث، فالقصة أصبحت أكثر غموضًا وإثارة، وشخصية "صابر المداح" تواجه تحديات غير مسبوقة مع قوى الشر. الجمهور سيشاهد صراعات نفسية وروحية مختلفة تمامًا عن الأجزاء السابقة.

* ما الصعوبات التى واجهتك فى الدور الذي قدمته في المسلسل؟

جسدت شخصية جديدة وكان لها تأثير كبير في مجريات الأحداث وتعبت فيها كثيرا وأعانى من تقديمها حتى الآن لدرجة انى قمت بالاتصال بخالد الصاوى لانه عندما قدم شخصيته فى فيلم الفيل الازرق قرأت فى بعض الصحف أنه تعب وعانى من امور غريبة حدثت له مثل ما حدث لى عند تقديمى للشخصية لإنها شخصية تحمل بُعدًا نفسيًا شديد العمق.

لكن “الصاوى” طمأني علاوة على أن حمادة هلال طوال اوقات التصوير كان يقرأ القرآن دائما وأنا حتى الآن حاسس انى مش مظبوط وبتحصلى حاجات غريبة، خصوصا اننا كنا نصور فى الفجر والإضاءة والتصوير كانوا معمولين بإتقان يجعل اللوكيشن كله رعب.

مسلسل المداح

* "شمال إجباري".. تجربة مختلفة عن "المداح"، فما الذي جذبك لهذا العمل؟

"شمال إجباري" مسلسل مختلف تمامًا عن "المداح". العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، وفيه مزيج من الأكشن والتشويق مع خطوط إنسانية قوية. أكثر ما شدّني في هذا المشروع هو أنه يطرح قضايا جريئة ومختلفة، وشخصيتي فيه مليئة بالتناقضات والتحديات.

* كيف كانت كواليس العمل مع محمد لطفي وفريق "شمال إجباري"؟

** الكواليس كانت ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية. محمد لطفي فنان رائع، يتمتع بحس فكاهي قوي، لكنه في نفس الوقت شديد الاحترافية أمام الكاميرا. كل طاقم العمل كان على قلب رجل واحد، وهذا ينعكس على جودة المسلسل بكل تأكيد علاوة أننى سعيدة بمشاركة لطفى فى اولى بطولاته فى عالم الدراما.

* ما أصعب مشهد واجهك خلال التصوير؟

هناك مشاهد كثيرة كانت صعبة، سواء من حيث الأداء أو التنفيذ. لكن هناك مشهد في "المداح" كان من أصعب المشاهد التي قدمتها، يتطلب حالة نفسية معقدة جدًا، وأتمنى أن يصل الإحساس للجمهور كما عشته أثناء التصوير وكنا فى استوديوهات شبرامنت وقت الفجرية.

* بعد تقديمك لهذه الأدوار المركّبة.. هل تفكر في الاتجاه إلى الكوميديا؟

أنا أحب التنوع، ولا أريد أن أحصر نفسي في نوع معين من الأدوار. بالتأكيد، إذا وجدت سيناريو كوميدي قوي يناسبني، سأكون سعيدًا بخوض التجربة، لأن الكوميديا فن صعب جدًا، ويحتاج إلى أدوات مختلفة تمامًا عن الدراما.

* ما الجديد الذي تحضر له بعد رمضان؟

هناك مشاريع قيد الدراسة، لكنني لا أستطيع الحديث عنها الآن. ما أستطيع قوله هو أنني حريص على اختيار أعمال ذات قيمة فنية وإنسانية تترك أثرًا في وجدان المشاهد.

* هلا قدمت كلمة أخيرة للجمهور؟

** أتمنى أن تنال أعمالي في رمضان إعجاب الجمهور، وأعدهم بمفاجآت قوية في كل حلقة، شكرًا لكل من يدعمني، وآمل أن أكون دائمًا عند حسن ظنهم، رمضان كريم.