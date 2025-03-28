ads
الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عودة وسام أبو علي وجراديشار لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

جراديشار
جراديشار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينتظم الثنائي الأجنبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو على ونيجك جراديشار في مران الفريق مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكان وسام أبو علي وجراديشار شاركا مع منتخبي فلسطين وسلوفينيا ضمن الأجندة الدولية خلال التوقف الأخير.


كما ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الذي شهد خوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

وتواجد في معسكر المنتخب الأخير من الأهلي كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا. 
 

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية أمس الخميس، وذلك لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر. 

وسام أبو علي جراديشار الاهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا