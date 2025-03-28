عودة وسام أبو علي وجراديشار لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

ينتظم الثنائي الأجنبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو على ونيجك جراديشار في مران الفريق مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكان وسام أبو علي وجراديشار شاركا مع منتخبي فلسطين وسلوفينيا ضمن الأجندة الدولية خلال التوقف الأخير.



كما ينتظم لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الذي شهد خوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

وتواجد في معسكر المنتخب الأخير من الأهلي كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.



موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية أمس الخميس، وذلك لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.