محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك شوال 1446هـ / مارس 2025م.

وجاء في البرقية:

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك..أعاده الله على سيادتكم وعلى الشـعب المصــري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات،داعياً الله عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية وناصراً للحق، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها"

كما بعث محافظ بني سويف برقيات تهنئة لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب،المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ،فضيلة الدكتورأسامة الأزهري وزير الأوقاف، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي،الفريق أحمد فتحي إبراهيم رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، هنأهم خلالها بالعيد ،سائلاً المولى أن يعيده عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار