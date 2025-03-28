رئيس الحكومة اللبنانية: نحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية

حذر نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية، مؤكدا ضرورة استكمال إجراءات الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية، اتصالات مكثفة للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة، مؤكدا تمسك لبنان الكامل بتطبيق القرار 1701 وبترتيبات وقف الأعمال العدائية.

وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، بأن الجيش وحده المسؤول عن حماية الحدود، والدولة اللبنانية صاحبة قرار الحرب والسلم حصرا.

كما أجرى رئيس الحكومة اللبنانية اتصالا بقائد الجيش للاطلاع على تطورات الوضع في الجنوب اللبناني، وطلب إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.