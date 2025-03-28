وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة ، دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، معرباً عن موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية للدكتور علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان ، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة ، بأن وزير الخارجية أعرب عن تضامن مصر الكامل مع السودان الشقيق، وذلك في ظل خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحرص الدكتور عبد العاطي على الإطلاع من نظيره السوداني على مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، ولاسيما في ظل التطورات الراهنة بالخرطوم، وإعلان الجيش السوداني تحريرها.

كما تناول الجانبان الجهود الهادفة لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي.