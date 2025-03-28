الزراعة: ضبط مخازن لتعبئة تقاوى الذرة مجهولة المصدر في محافظة الشرقية

أكد الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزيه لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة، استمرار الحملات اللازمة للسيطرة علي الأسواق حيث قام مفتشو الضبط القضائي بالإدارة ومدير عام الاعتماد مهندس حسن جمعه بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتتبع احد المخازن الكبري بمحافظة الشرقية والتي كان يتم بها تعبئة الذرة الخاصة بإحدي الشركات الكبري لانتاج تقاوي الذرة وقد قامت الحملة بضبط كميات كبيرة من الذرة الفرط المجهزة للتعبئة وكذلك أكثر من 400 شيكارة مجهزة للتوزيع وقد تم التحفظ على كل الكميات واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وأضاف "ريحان" بأن هذا المجهود يأتي ايمانا من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بضرورة السيطرة علي الأسواق، كما ناشد السادة المزارعين بعدم شراء تقاوي من مصادر مجهولة ونشر الوعي بين كل القطاعات بالتنبيه على جميع الأجهزة بضرورة الابلاغ عن أي مصدر للتقاوي غير المعتمدة، وكذلك عدم الشراء الا من المنافذ المرخصة وبعد اصدار فاتورة بهذه التقاوي للتأكد من صلاحيتها وجودتها.