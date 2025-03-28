"ترامب" للمسلمين بإفطار رمضاني: لا تنسوا لديكم رئيس يحبكم في البيت الأبيض

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حفل إفطار رمضاني لمن أطلق عليهم "الأصدقاء المسلمين"، وذلك في ولاية ميشيجان التي ساهمت في فوزه الانتخابي الحاسم في انتخابات نوفمبر.

وصرح ترامب: "أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمئات الآلاف من الأمريكيين المسلمين الذين دعمونا بأعداد قياسية في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.. كان الأمر مذهلًا.. بدأنا معكم ببطء بعض الشيء، لكننا واصلنا التقدم. وبحلول نهاية تلك الانتخابات، أدركنا أننا صعدنا كالصاروخ.. لا تنسوا لديكم رئيس يحبكم في البيت الأبيض".

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب خلال إفطار أمس: "أود الاحتفال بشهر رمضان المعظم في الإسلام.. دعوني أبدا حديثي بتهنئة جميع أصدقائي المسلمين الكثيرين هنا وأعتقد أن لدي آخرون أيضا حول العالم.. أرحب بكم جميعا.. رمضان مبارك، تلتزم إدارتي يوميا بتنفيذ وعودها لمجتمع المسلمين هنا في أمريكا.. مستمرون في العمل على بناء اتفاقات إبراهام في الشرق الأوسط.. الجميع قالوا إنها مستحيلة الحدوث لكن الأمر أصبح قريبا.. اسعى للسلام حول العالم".