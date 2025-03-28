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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره التركي

جانب من الاتصال
جانب من الاتصال
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أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا، مع هـاكـان فيـدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

وجاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين وبهدف متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير للجنة العربية - الإسلامية بشأن غزة الذي انعقد بالقاهرة، والجهود المصرية القطرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة لاتفاق ١٩ يناير وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وبما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى قطاع غزة.

ومن جانبه، أطلع وزير الخارجية التركي الوزير عبد العاطي على نتائج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

كما تم مناقشة التحرك العربي - الإسلامي مع الفاعلين الدوليين خلال الفترة المقبلة وحشد الدعم للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وزير الخارجية بشأن غزة التحرك العربي-الإسلامي