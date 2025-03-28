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الجمعة 28 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس معتدل نهارًا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم  الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على كافة الأنحاء وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم الجمعة