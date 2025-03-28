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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رحيل كاهن من إيبارشية طموه

الراحل القمص أيوب
الراحل القمص أيوب حكيم
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رحل القمص أيوب حكيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعياط غرب، التابعة لإيبارشية طموه اليوم الجمعة ، عن عمر ناهز ٦١ عامًا، قضى منها ما يقرب من ٣٠ عامًا في خدمة الكهنوت.

وُلد الراحل في ١٩ أكتوبر ١٩٦٣، وسُيم كاهنًا في ١٠ نوفمبر ١٩٩٥، ونال رتبة القمصية في ١١ سبتمبر ٢٠١٢.

وستقام صلوات التجنيز في الواحدة ظهرًا اليوم، بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير أبي سيفين بطموه (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا صموئيل، أسقف طموه، ومجمع آباء الإيبارشية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  بخالص العزاء للأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أيوب حكيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعبه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.

القمص أيوب حكيم كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل العياط غرب طموه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية