رحيل كاهن من إيبارشية طموه

رحل القمص أيوب حكيم، كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعياط غرب، التابعة لإيبارشية طموه اليوم الجمعة ، عن عمر ناهز ٦١ عامًا، قضى منها ما يقرب من ٣٠ عامًا في خدمة الكهنوت.

وُلد الراحل في ١٩ أكتوبر ١٩٦٣، وسُيم كاهنًا في ١٠ نوفمبر ١٩٩٥، ونال رتبة القمصية في ١١ سبتمبر ٢٠١٢.

وستقام صلوات التجنيز في الواحدة ظهرًا اليوم، بكاتدرائية الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بدير أبي سيفين بطموه (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا صموئيل، أسقف طموه، ومجمع آباء الإيبارشية.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أيوب حكيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعبه، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.