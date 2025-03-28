إجراءات أمنية مشددة في القدس.. تقييد وصول الفلسطينيين وتعزيز الانتشار العسكري

كثفت الشرطة الإسرائيلية وجودها في مدينة القدس ومحيطها، حيث نشرت آلاف العناصر الأمنية خلال الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، في ظل ما وصفته بـ"التهديدات القائمة".

وأفادت الشرطة بأنها تجري عمليات تفتيش دقيقة في مختلف أنحاء المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

قيود مشددة على دخول الفلسطينيين

ومنذ بداية شهر رمضان، فرضت إسرائيل قيودًا صارمة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. وشملت هذه القيود:

تعزيز القوات العسكرية على المعابر المؤدية إلى المدينة.

التدقيق في هويات الفلسطينيين قبل السماح لهم بالدخول.

منع البعض من العبور بحجة عدم حصولهم على تصاريح خاصة.

تأتي هذه الإجراءات في ظل توتر متصاعد، وسط انتقادات من مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، حيث يُنظر إليها على أنها عرقلة لحرية العبادة خلال شهر رمضان المبارك.