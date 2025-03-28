رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

رفعت مستشفيات جامعة بنها حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية فى مختلف الأقسام العلاجية طوال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

ووجه "الجيزاوي" بضرورة حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، موضحا أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعي لاستمرار تقديمها خدمة طبية متميزة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.