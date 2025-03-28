"البيئة" تتابع مؤشرات جودة الهواء وتهيب بالمواطنين تجنب الأنشطة اليوم الجمعة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وتهيب الوزارة في بيان لها اليوم، بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن تلك العوامل الطبيعة.

واستنادًا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة، وما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع خلال يوم الجمعة الموافق ٢٨ مارس الجارى وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وجنوب وشمال الصعيد ما يؤثر سلبا على جودة الهواء خلال تلك الفترة.

هذا وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.