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الجمعة 28 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

يوم القدس العالمي.. تجديد العهد والتأكيد على المقاومة

فلسطين
فلسطين
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انطلقت اليوم الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي في مختلف المدن والبلدات الإيرانية، وصولًا إلى العاصمة طهران، حيث شهدت الفعاليات مشاركة واسعة تحت شعار "علي العهد يا قدس".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن المشاركين في المسيرات رفعوا أعلام فلسطين وفصائل المقاومة، مرددين شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ ثمانية عقود، وخاصة خلال الأشهر الـ16 الأخيرة.

يوم القدس العالمي هو مناسبة سنوية أعلنها الإمام الخميني عام 1979، بهدف إبقاء قضية فلسطين حاضرة في وجدان المسلمين وأحرار العالم، وتعزيز المقاومة الشعبية ضد إسرائيل، التي وصفها الإمام الراحل بأنها "غدة سرطانية لا بد من إزالتها من جسد الأمة الإسلامية".

سنوية العاصمة