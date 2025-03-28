زلزال تايلاند يسبب انهيار مبنى تحت الإنشاء واستنفار حكومي

أعلنت الشرطة التايلاندية عن انهيار مبنى قيد الإنشاء جراء الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم الجمعة، دون تأكيد حتى الآن حول وجود ضحايا.

وتُظهر لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المبنى المؤلف من عدة طوابق، مع وجود رافعة على سطحه، وتحوله إلى سحابة كثيفة من الغبار وسط صرخات المارة وفرارهم من المكان.

وأوضحت الشرطة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس (AP)، أنها في طريقها إلى موقع الحادث بالقرب من سوق تشاتوتشاك الشهير في بانكوك، دون توفر معلومات مؤكدة بعد عن عدد العمال الذين كانوا متواجدين في الموقع لحظة الانهيار.

وفي تطور لاحق، شهدت المنطقة زلزالًا ثانيًا بقوة 4.6 درجة بعد الهزة الأولى بـ 12 دقيقة، ما زاد من المخاوف بشأن احتمال وقوع المزيد من الأضرار.

ورُصدت تداعيات الزلزال في مناطق مختلفة من العاصمة التايلاندية، حيث تدفقت المياه من أحواض السباحة فوق المباني شاهقة الارتفاع، وسقطت أجزاء من الحطام من عدة منشآت.

حتى اللحظة، لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا، بينما دعت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا إلى اجتماع طارئ لتقييم حجم الأضرار والتعامل مع تداعيات الكارثة.

من جانبها، أكدت إدارة الوقاية من الكوارث أن الزلزال كان محسوسًا في جميع أنحاء البلاد، ما يعزز المخاوف من تأثيره على مناطق أوسع في تايلاند.