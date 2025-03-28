دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان 2025.. تعرف عليه

يحرص المسلمون في شهر رمضان المبارك على الدعاء كل يوم، ويبحثون عن أفضل الأدعية، ولذلك نقدم لكم بعض الأدعية التى يمكن ترديدها اليوم.

اللهم بلغنى اليوم وأنا في أحسن حال واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين.

اللهم إني أسألك في هذا الشهر الفضيل أن تغفر لي ذنوبي وتقبل توبتي وتبدل سيئاتي حسنات وتغسل قلبي من الحزن.

اللهم اجعلني في هذا اليوم من المقبولين، واغفر لي ذنوبي كلها، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم قوِّني فيه على إقامة أمرك، وأذِقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين.

اللهم يا حي يا قيوم، اكتب لنا في أول أيام رمضان رحمة ومغفرة، وأعنا على الطاعات، وألهمنا حسن الدعاء والتقرب إليك.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهِّرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مُقيلَ عثرات المذنبين.

اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي، وألتجأ لحولك وقوتك واجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة.

اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل.

اللهم ارزقنا صبرا جميلاً وألبسنا الصحة والعافية، وارحمني، ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك .