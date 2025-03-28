الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 مسلحًا في عمليات أمنية شمال غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 11 مسلحًا في عمليات أمنية شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أصيب 17 شخصًا، بينهم اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية، إثر وقوع انفجار بالقرب من سيارة للشرطة على أحد الطرق فى مدينة "كويتا" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربى البلاد.

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الخميس، أنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أنه وفقا لتقارير الشرطة، فإن العبوة الناسفة كانت مزروعة في دراجة نارية، وانفجرت لدى اقتراب سيارة الشرطة؛ ما تسبب في تدميرها.