البلشي يُهنئ الصحفيين بعيد الفطر ويدعوهم لحضور الجمعية العمومية في أبريل

تقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، بأسمى التهاني إلى الزميلات والزملاء من أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لهم دوام الصحة والعافية.

وعبّر نقيب الصحفيين عن تمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير والتقدم، مشيرًا إلى أهمية دور الصحافة المصرية في تعزيز الوعي والتنمية في مختلف المجالات.

كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن دعوته للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي الثاني، المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك وفقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماعها السابق في مارس 2023، مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025، اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2024، وإقرار الموازنة التقديرية لعام 2025.

كما سيشهد الاجتماع إجراء انتخابات لاختيار نقيب الصحفيين وستة من أعضاء المجلس، مع تحديد يوم السبت التالي لإعادة الانتخابات على مقعد النقيب في حال عدم حسمه من الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تتم الانتخابات من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

وأكدت النقابة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع في المرة الثالثة بنسبة 25% حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، سيتم توجيه دعوة جديدة لانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 18 أبريل 2025.

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في هذا الاجتماع الهام لضمان تفعيل دور الجمعية العمومية في اتخاذ القرارات الحاسمة.