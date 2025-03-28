زلزال بقوة 7.9 درجة يضرب ميانمار

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة وسط بورما (ميانمار)، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بينما قال "مركز شبكات الزلازل الصيني" بأن قوة الهزة بلغت 7.9 درجة.

وضرب الزلزال منطقة تقع على بعد 16 كيلومترًا شمال غرب مدينة ساغاينغ على عمق 10 كيلومترات، قرابة الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، بحسب الهيئة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، جراء الزلزال الذي تسبب في اهتزاز المباني.

وقال مركز جي.إف زد الألماني لعلوم الأرض، إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط وكان مركزه في ميانمار المجاورة، حسب تقارير أولية.

وشعر سكان مقاطعة يونان في جنوب غربي الصين بهزّات نجمت عن الزلزال الذي ضرب بورما، بحسب ما أفادت وكالة الزلازل في بكين.

وأفاد "مركز شبكات الزلازل الصيني" بأن قوة الهزة بلغت 7.9 درجة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بينما جاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صدر عن المركز بأن سكان "مقاطعة يونان شعروا بالهزّات".